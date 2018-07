Gendarmerie : une promotion à l'honneur au château de Vincennes

Pour ce 14 juillet, tout a été préparé au détail près pour que la cérémonie qui se déroulera dans le château de Vincennes soit parfaite. On y verra la participation de 315 gendarmes dont une promotion est mise à l'honneur en 2018. Il s'agit de la promotion Beltrame, en hommage au Colonel Arnaud Beltrame, tué le 24 mars lors d'une prise d'otages terroristes. Les gendarmes ont également prévu de faire un historique de leur uniforme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.