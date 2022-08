Gendarmes blessés dans la Creuse : un célèbre escroc anglais démasqué

L'un des escrocs les plus audacieux au monde vivait donc incognito avec sa femme au lieu-dit La Forêt Belleville dans la Creuse. Le couple s'est installé il y a 7 ans dans ce village, où il possédait un élevage canin. Mais ce discret Anglais effrayé visiblement tous les habitants. Et pour cause, l'homme n'est autre que Robert Hendy-Freegard, 51 ans, l'un des arnaqueurs les plus cherchés d'Angleterre. Pendant 20 ans, il se fait passer pour un agent des services secrets britanniques, vole des fortunes et détruit plusieurs vies avant d'être interpellé. Condamné à perpétuité, il est finalement libéré en 2009. Un bandit d'exception qui fait même l'objet d'un documentaire sorti en 2022. Une forme de consécration qui va également provoquer sa chute. Dans son village d'adoption français, certains habitants le reconnaissent et alertent les autorités. Avant même la sortie de ce documentaire, des voisins s'interrogeaient déjà sur sa compagne, discrète jusqu'à l'effacement. Sandra Clifton est en effet sous emprise. Elle avait rompu tout lien avec ses deux enfants nés d'un premier mariage. Un mode opératoire répété par l'escroc depuis des décennies. Ce vendredi, l'homme est toujours en cavale. Un dispositif de grande ampleur est déployé pour le retrouver. TF1 | Reportage H. Dreyfus, L. Barbazanges, E. Vinzent