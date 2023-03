Gendarmes blessés dans l'Allier : le forcené avait tendu une embuscade

Christophe Belon, le forcené carbonisé dans l'incendie de sa maison dans l'Allier, avait été condamné dix fois, dont la dernière pour conduite sous l'empire de stupéfiants. Il était paranoïaque, ajoute le procureur. Il voulait entraîner les gendarmes dans la mort en leur tendant un "guet-apens", annoncé dans des vidéos mises en ligne avant son acte désespéré. "Si la justice croit que je joue avec eux, j'ai mis 40 litres d'essence là pour vous, il y a le gaz, j'ai pas peur de cramer mais vous allez cramer aussi". "Les vidéos, dans lesquelles il déclarait notamment que la justice n'arrêtait pas de pourrir sa vie et devrait payer, que la justice française allait passer à la casserole ", indique Éric Neveu, procureur de la République de Cusset (Allier). Il n'aurait plus supporté l'éloignement imposé de son fils de 15 ans. Mercredi, jour anniversaire de ce dernier, il contacte un ami pour lui indiquer "qu'il allait finir en prison avant la fin de la semaine. Nous venons d'apprendre par cet ami qu'il ne l'avait alors pas pris au sérieux que l'auteur des faits avait déjà indiqué en juillet 2022 qu'il utiliserait un jerricane et une bonbonne de gaz si les gendarmes rentraient dans son domicile", poursuit le procureur. Ce mercredi, et la veille déjà par téléphone, il invective et insulte à répétition des agents du ministère de la Justice et des gendarmes venus l'interpeller sans imaginer le piège. Trois d'entre eux entrent dans le logement qui s'embrase aussitôt. Aidés par quatre collègues, ils en échappent les vêtements en feu. Ils sont gravement brûlés. Samedi soir, l'un d'eux, le plus jeune, reste entre la vie et la mort. TF1 | Reportage O. Santicchi, J.F. Jouanne