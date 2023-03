Gendarmes blessés dans l'Allier, un piège très élaboré

Trois jours après l'explosion dans l'Allier, l'enquête livre des éléments concrets sur le geste de l'occupant de la maison, déjà condamné à dix reprises. Placé sous bracelet électronique et qualifié de paranoïaque, l'homme de 38 ans a été tué dans ce que le procureur a décrit comme "une embuscade". Le magistrat retrace la dérive et la préméditation du forcené. Christophe Belon ne supportait plus l'éloignement de son fils de quinze ans. Il a d'ailleurs choisi l'anniversaire de ce dernier, mercredi, pour son geste désespéré. Dans des échanges précédents et des vidéos postées à l'avance sur les réseaux sociaux, il affirme que la justice doit "payer" ; "passer à la casserole" ; "vous pouvez venir à la maison, vous verrez bien". La menace est donc réelle. Sans doute pour refermer le piège, l'homme appelle la gendarmerie. Ce sont quatorze minutes de plaintes et d'insultes selon le procureur. Les trois gendarmes qui sont venus l'interpeller entrent dans son logement et en sorte les vêtements en feu. Ils sont gravement blessés et le pronostic vital du plus jeune reste engagé. TF1 | Reportage O. Santicchi, J.F. Jouanne