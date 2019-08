Généalogie : une passion de jeunesse !

La généalogie est une activité que l'on pensait réserver au plus âgé. À l'heure actuelle, elle passionne aussi les plus jeunes. Huit Français sur dix ont déjà entrepris des recherches sur leur origine. Et la numérisation ainsi que les applications pour smartphone n'y sont pas sans doute pour rien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.