Incendies dans le Gard : l'émotion des "pompiers du ciel" après la mort de Franck Chesneau

Le vendredi 2 août après-midi, Franck Chesneau est mort en combattant les flammes à Générac, dans le Gard, à bord de son Tracker 22. Tout le personnel de la base de la Sécurité civile de Nîmes-Garons, et les sapeurs-pompiers qui luttaient au sol sont endeuillés. Les 4 000 habitants de Générac en sont également très touchés, et évoquent de donner son nom à une rue du village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/08/2019 présenté par Audrey Mara-Crespo sur TF1.