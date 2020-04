Général d'armée François Lecointre : "On a décidé de maintenir l'escale à Brest parce qu'il y avait la nécessité d'une escale logistique indispensable"

Intervenu sur notre plateau, le général d'armée François Lecointre nous explique ce qui s'est passé à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle, où 1 046 marins ont été contaminés par le coronavirus. L'escale à Brest était une "nécessité" pour des raisons de logistique, car "nous avons la contrainte de tenir une mission jusqu'au bout" a-t-il souligné. Concernant les éventuelles transgressions des règles, il affirme qu'"on a une enquête de commandement qui permettra de bien comprendre ce qui s'est passé et d'en tirer des enseignements pour la suite". Et que malgré le contact entre marins au quotidien très étroit, "le commandant du bateau, au moment de l'appareillage, a décidé de mesures de confinement et d'applications strictes des gestes barrières autant qu'on peut le faire dans un bâtiment que celui-là".