General Electric : Belfort manifeste sa colère

Les syndicats de General Electric avaient organisé une manifestation pour dénoncer la suppression d'un millier de postes. Avec 5 000 personnes dans les rues l'après-midi de ce samedi 22 juin, une mobilisation populaire a eu lieu à Belfort (Territoire de Belfort). La mairie et Jean-Luc Mélenchon se sont aussi associés à l'initiative. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.