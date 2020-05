Génocide au Rwanda : le premier responsable arrêté en France 26 ans après

Une arrestation majeure a été annoncée ce samedi. Félicien Kabuga, l'un des principaux responsables du génocide rwandais a été interpellé après 25 ans de cavale. L'homme vivait sous une fausse identité à Asnières-sur-Seine, près de Paris. C'est le résultat d'une enquête longue et minutieuse des gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité.