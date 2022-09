Géorgie : ces Russes qui refusent de combattre

À vélo, à pied ou en voiture, ces Russes, dans la vidéo en tête de cet article, viennent de passer des dizaines d'heures pour franchir cet unique poste-frontière avec la Géorgie. Mais devant notre caméra, leur soulagement n'est pas encore total. "Je ne veux pas que ça soit diffusé dans le monde entier. Il n'y a rien de bon chez nous", lâche un déserteur. Tout le monde est appelé dans l'armée en Russie. Alors, ils craignent les services de renseignements russes, affirmant que le KGB voit tout. Nous avons croisé surtout de jeunes hommes. Ils disent ne pas être mobilisés mais préfèrent prendre les devants au cas où les frontières se refermeraient. C'est le cas de ce musicien. Il a fait son service militaire et se doute être bientôt sur la liste. Contrôle des passeports, entretien poussé... Pendant quinze minutes, un groupe de jeunes a droit à une leçon de morale. Et pour le millier des Russes qui arrivent chaque jour, le premier réflexe est d'acheter un forfait téléphonique et rassurer leurs proches. Tous le savent, les sanctions contre le déserteur viennent d'être alourdies, jusqu'à dix ans de prison. Du côté de la Géorgie, les arrivées massives des Russes inquiètent le pays, encore traumatisé par l'invasion russe il y a quatorze ans. TF1 | Reportage E. Lefebvre, P. Lormant