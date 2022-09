Géorgie : ils fuient la Russie pour ne pas combattre

Ils étaient déjà nombreux à fuir ces derniers jours. Ils le seront peut-être encore plus. Samedi, Vladimir Poutine a promis dix ans de prison aux déserteurs. Les hommes russes qui refusent la mobilisation ont choisi de quitter leur pays par la frontière avec la Géorgie. Cette ancienne république soviétique n'a pour l'instant pas l'intention de fermer son unique point de passage. Nous avons collecté des témoignages recueillis sur place. Certains n'ont qu'un simple sac, d'autres les mains vides. Ils viennent d'entrer en Géorgie et sont pour la plupart craintifs devant la caméra. Nous croisons essentiellement des jeunes hommes, mais aussi quelques familles épuisées. Depuis mercredi, des milliers de personnes se pressent chaque jour sur le seul poste-frontière entre la Russie et la Géorgie. De l'autre côté de la frontière, ils doivent patienter pendant des heures. Les voitures sont à l'arrêt sur des kilomètres. C'est un départ précipité pour beaucoup de peur que les frontières se ferment prochainement. Un choix lourd de conséquences, car ces Russes, en échappant à la mobilisation, encourent jusqu'à dix ans de prison. TF1 | Reportage E. Lefebvre, P. Lormant, G. Varsimashvili