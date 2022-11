Géothermie : l’énergie au meilleur prix

Cet hiver, Yan ne se chauffera ni au gaz, ni avec des radiateurs électriques. Son secret pour faire des économies d’énergie est très bien caché, même totalement invisible, sous le sol. Grâce à MaPrimeRenov et une aide régionale, il a pu réduire le coût de son installation géothermique à 20 000 euros. L’investissement est important, mais les économies le sont tout autant. Pour l’entretien, une simple visite annuelle suffit. Et contrairement aux idées reçues, la géothermie est facilement accessible sur 90% du territoire français. Certaines communes misent, elles aussi, sur la géothermie, comme Saint-Pierre-du-Mont, dans les Landes, où les familles vont pouvoir profiter de la piscine municipale tout l’hiver. Il n’y a pas de risque de fermeture, ni de températures trop fraîches dans le bassin, à 29,8 degrés, les habitants nagent en plein bonheur. Tout est parti d’un pari du maire, il y a sept ans, au moment de changer la chaudière à gaz de la piscine. Joël Bonnet opte alors pour une solution plus écologique, mais plus coûteuse au départ. Depuis, la crise énergétique lui a donné raison. C’est un choix payant pour les habitants. Aujourd’hui, il débourse en moyenne 2,35 euros pour profiter de la piscine. Si elle était encore chauffée au gaz, le prix aurait flambé à huit euros. TF1 | Reportage J. Roux, J. Clouzeau, S. de Deperrois