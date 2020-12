Géothermie : pourquoi la terre tremble à Strasbourg ?

À Strasbourg, les habitants l'ont tous ressenti et scrutent l'état de leurs maisons. La secousse a atteint 3,5 sur l'échelle de Richter. Faible, mais sensible par la plupart des gens. Elle aurait été provoquée par une récente centrale géothermique voisine encore en période de test. Un premier puits descend à cinq kilomètres sous terre pour puiser de l'eau naturellement chaude. Cette chaleur est transformée en électricité, puis l'eau refroidie est réinjectée dans le sous-sol. C'est en bas du second puits que l'épicentre du séisme a été détecté vendredi matin. La préfecture du Bas-Rhin a ordonné l'arrêt de l'activité le temps d'une enquête administrative. Les séismes provoqués par les centrales géothermiques sont d'habitudes minimes, mais celui-ci est le plus fort jamais enregistré dans l'Hexagone. La France compte une quarantaine de centrales géothermiques, mais la géothermie dite profonde est encore peu développée avec trois centrales seulement en activité.