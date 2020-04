Gérald Bronner : "Les théories du complot ont l'avantage de donner un sens à ce qui, à priori, n'en a pas"

En cette période de crise sanitaire, la colère et l'indignation sont les émotions qui se répandent les plus, notamment sur les réseaux sociaux. C'est ce que montrent deux enquêtes réalisées respectivement en Chine et aux États-Unis. Par ailleurs, tous les événements naturels dans le monde ont donné lieu à un cortège de théories du complot. Cette pensée renforce-t-elle la paranoïa ? Quels sont les enjeux des fake news ? Comment expliquer l'engouement autour de la chloroquine ?