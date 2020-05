Gérald Kierzek : "Il faut faire très attention même si on est en vert"

Selon le docteur Gérald Kierzek, cette carte n'est pas le reflet réel de la circulation du virus dans chaque département, d'autant plus qu'elle va encore évoluer tous les jours. Le 7 mai, elle sera fixée pour donner ou non les critères de déconfinement. Il regrette que les critères de consultation en médecine générale, d'appel au centre 15 ne soient pas pris en compte. "On a un reflet qui est une approximation de la tension hospitalière. Il va falloir, là aussi, les affiner au fur et à mesure", a-t-il terminé.