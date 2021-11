Gestes barrières : le grand relâchement ?

En Juin 2020, la poignée de main fait peur, en octobre 2021, on s'embrasse, on s'enlace, et quand la bise fut venue, la distanciation sociale disparut. Désormais, un Français sur deux déclare avoir un geste tactile pour se saluer. Un simple bonjour devient compliqué ou hésitant. Pour ces musiciens en colocation, les gestes barrières, c'est pour l'extérieur, à la maison, les gestes affectueux priment. "On sait qu'il faut faire un petit peu attention, mais ça fait du bien de se retrouver", lâche cette musicienne au micro de TF1. La ronde de la joue à joue, la valse des bisous est-elle sans danger ? Même si 75% de la population est vaccinée, le professeur Gilles Pialoux pousse un cri d'alerte. "On a le retour de la bronchiolite, de la gastro-entérite, celui des infections respiratoires. Et tout ça en même temps que la reprise du Covid qui remonte un peu depuis quelques semaines". La préconisation de la distanciation des professionnels de santé est-elle suivie en entreprise ? Dans cette société immobilière, la sagesse fait loi. Les employés en font foi. Tout le monde respecte les gestes barrières. Rigueur au bureau, relâchement dans les relations privées, c'est toute l'ambivalence de cette rentrée où le bisou se donne et se chante.