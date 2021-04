Gestion de la crise sanitaire : la bureaucratie pointée du doigt

Ils sont médecins, élus ou infirmiers, et partagent un point commun : ils dénoncent les lourdeurs administratives dans la gestion de la crise sanitaire. Le Centre de vaccination Covid-19 en Corrèze a par exemple ouvert ses portes en février et a bien failli fermer quelques semaines plus tard. Le 31 mars, l'équipe médicale a reçu un mail de l'Agence régionale de santé qui stipule qu'il faut fermer le centre pour laisser la place à un vaccinodrome, plus grand, mais surtout plus loin. La date retenue pour la fermeture est fixée au 18 avril. Une décision incompréhensible pour la coordinatrice du centre. Le village se bat alors contre cette décision. La mobilisation paie et le centre reste ouvert. Pourtant, le maire ne décolère pas. Il se souvient encore des démarches fastidieuses pour lancer le projet. Aujourd'hui, la structure ne désemplit pas, mais les ennuis administratifs eux continuent. Mathilde, le médecin référant, pointe des incohérences dans la communication de la direction générale de la santé. La suite dans le reportage ci-dessus.