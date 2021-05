Gestion de la crise sanitaire : la création de plusieurs comités et conseils a-t-elle vraiment été nécessaire ?

Dans la famille des comités de santé, il y a les classiques dont vous avez sûrement déjà entendu parler comme la Haute autorité de santé, le Haut conseil de santé publique ou l'Agence nationale du médicament. Et puis, il y a les petits nouveaux, créés avec le Covid : le Conseil scientifique, le Conseil recherche, analyse et expertise, le Comité vaccins et le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Pourquoi avoir créé ces instances supplémentaires ? Pour y répondre nous avons épluché leurs travaux et interrogé leurs membres. Deux fois par semaine pendant deux heures, Christophe Bardin, pharmacien, discute vaccin avec d'autres spécialistes. Il est membre du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, très expert chargé d'aviser le gouvernement sur la manière de mener la campagne vaccinale. Mais, il est aussi membre du Comité vaccin pour conseiller le gouvernement sur les achats de vaccins. Tout cela à ne pas confondre avec le Conseil scientifique qui donne des recommandations générales sur la crise sanitaire. Quid de l'utilité des autres comités ?