La France appelle le Japon à respecter les droits de Ghosn

Réitérant sa foi dans l'innocence de son mari, Mme Ghosn a assuré ne pas vouloir qu'il soit "au-dessus des lois mais qu'il soit jugé de façon équitable(...) Je demande solennellement qu'on lui laisse la présomption d'innocencecomme à tout citoyen français et j'en appelle au président de la République". Plus tôt samedi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait appelé le Japon à respecter les droits et la présomption d'innocence de Carlos Ghosn lors d'un entretien avec son homologue nippon en marge d'une réunion du G7 à Dinard.