"Ghost" débarque sur les planches du Théâtre Mogador

"Ghost", la romance jouée par Patrick Swayze et Demi Moore, en a fait pleurer plus d'un au cinéma. Elle s'invite dorénavant sur les planches du Théâtre Mogador. Durant les répétitions, une mécanique de précision se cache derrière la beauté du spectacle. Chaque geste est calé au centimètre et à la fraction de seconde près pour parfaire la pièce. Bien que tous les acteurs soient pour le moment sous pression, d'ici le 26 septembre 2019, date de sa première, ils seront fin prêts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. JT 13H - La romance "Ghost" est adaptée en pièce théâtrale au Théâtre Mogador. La date de la première est prévue pour le 26 septembre 2019, mais pour le moment, l'heure est aux répétitions. "Ghost", la romance jouée par Patrick Swayze et Demi Moore, en a fait pleurer plus d'un au cinéma. Elle s'invite dorénavant sur les planches du Théâtre Mogador. Durant les répétitions, une mécanique de précision se cache derrière la beauté du spectacle. Chaque geste est calé au centimètre et à la fraction de seconde près pour parfaire la pièce. Bien que tous les acteurs soient pour le moment sous pression, d'ici le 26 septembre 2019, date de sa première, ils seront fin prêts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.