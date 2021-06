Gibraltar : une enclave britannique en terre espagnole

Il y a des indices qui ne trompent pas, nous sommes bien en terre britannique. Mais le fish and chips se déguste à l'ombre des palmiers et le soleil brille toute l'année. Voilà le charme de Gibraltar. Une enclave à l'extrême sud de l'Andalousie, dont les Anglais profitent depuis un peu plus de trois siècles grâce à un traité signé en 1713 avec l'Espagne. Depuis, les deux cultures s'y sont mélangées. Un lieu hautement stratégique, le seul passage maritime entre la Méditerranée et l'Atlantique. En face, les côtes marocaines ne sont qu'à 14 km. Le nom de Gibraltar vient de l'arabe "Jebel" qui signifie la montagne. Au milieu de la péninsule, on y voit un immense monolithe de calcaire de 425 mètres de haut. Le détroit est l'une des routes commerciales les plus empruntées au monde. Cent mille navires la traversent chaque année. Au sommet, nous découvrons l'un des symboles de Gibraltar : une colonie d'environ 300 singes, les seuls macaques sauvages du continent européen. Ces primates sont à l'origine d'une croyance populaire bien connue des habitants. "La légende raconte que si les signes disparaissent du rocher, Gibraltar redeviendra espagnole. Durant la Seconde Guerre mondiale, par superstition, le Premier ministre Churchill a fait venir des signes d'Afrique parce qu'il n'en restait plus que sept", raconte l'un d'eux. Découvrez en tête de cet article les autres faces cachées de Gibraltar.