Gien : la première ville française alimentée au solaire

Sur la départementale 940, au cœur du Loiret, l’automobiliste attentif remarquera ces panneaux solaires sur le bord de la route. Mais soupçonnent-ils qu’il y en a, en fait, 126 000 sur une surface de 75 hectares, l’équivalent d’une petite centaine de terrains de foot recouverts par des panneaux photovoltaïques. Les techniciens nous ouvrent les portes du parc. Un parc tellement grand qu’il vaut mieux y circuler en voiture. “L’énergie solaire captée par les panneaux passent ensuite dans l’un de ces transformateurs pour être injectée au réseau électrique et alimenter 40 000 foyers”, précise notre collègue Delphine Sitbon. Parmi ces 40 000 foyers, les 15 000 habitants de la ville de Gien, depuis cet hiver. Une bonne nouvelle pour l’environnement, et qu’en est-il pour leur facture d’électricité ? A priori, il n’y a pas de raison pour qu’elle baisse. La production d’électricité continuera même en hiver, et lors des journées sans soleil, car c’est la luminosité qui compte. En revanche, il faudra compléter l’alimentation des foyers par d’autres sources d’électricité : l’éolien, l’hydraulique et le nucléaire. T F1 | Reportage D. Sitbon, P. Rousset, V. Pierron