Gigantisme : les usines à bitcoins au Texas

Rockdale est un petit village texan, comme il en existe des milliers à une nuance près. Quand vous parler bitcoin aux habitants, on vous comprend tout de suite. En périphérie, d'immenses bâtiments sont sortis de terre ces derniers mois. Nous avons l'autorisation d'y pénétrer quelques minutes. C'est un peu comme entrer dans une ruche. Les abeilles ouvrières sont des ordinateurs et il y en a des milliers. Nous voici dans la plus grande usine de bitcoin des États-Unis. Le bitcoin est une monnaie virtuelle qui s'échange sur Internet. En ce moment, il vaut environ 30 000 euros. Pour sécuriser des billets de banque, il faut des imprimantes très précises. Pour le bitcoin, c'est différent, ce sont les calculs complexes des ordinateurs qui le rendent infalsifiable. En échange, les propriétaires de ces ordinateurs sont rémunérés en bitcoin. Sur ce site, il y a 150 000 ordinateurs qui tournent en permanence. Il faut donc les alimenter et il faut aussi les refroidir parce que la température ne doit pas dépasser les 30 °C. La direction reste discrète sur le nombre de bitcoins fabriqué depuis l'ouverture. Le pactole accumulé fait en quelque temps seulement plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, forcément, l'usine grandit. Un tout nouveau bâtiment fait la fierté de l'entreprise. Plus calme, les ventilateurs ont disparu au profit d'un système de refroidissement dernier génération. Les ordinateurs sont trempés dans de l'huile pour les refroidir. Mais quelle que soit la méthode de refroidissement, ces ordinateurs sont un gouffre énergétique. Une fois les travaux terminés, la puissance électrique de l'usine devrait dépasser les 700 mégawatts, l'équivalent d'un demi-réacteur nucléaire. Au Texas, il y a du gaz et pétrole en abondance. Les tarifs sont dérégulés. Les prix de l'électricité sont donc très bas, même les Chinois ont déménagé dans le coin. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. De Précigout, M. Derrien, A. Ponsard