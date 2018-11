Gilets jaunes : à qui imputer la responsabilité des dégradations ?

Plusieurs préfets ont annoncé leur intention de porter plainte pour dégradation au lendemain de la journée de mobilisation des "Gilets jaunes". Christophe Castaner a d'ailleurs rappelé ce 18 novembre 2018 le bilan de ces manifestations. Au total, il y a eu 409 blessés, dont quatorze dans un état grave, en plus d'une manifestante décédée. Qui est responsable de ces détériorations et de ces accidents ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.