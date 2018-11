"Gilets jaunes" à Paris : la capitale sous tension

Le ministère de l'Intérieur redoute que les "gilets jaunes" se répartissent en petits groupes éclatés, samedi 24 novembre, à Paris. Pour éviter tout risque de débordement, le quartier de la Concorde, près de l'Élysée, sera entièrement bouclé. Trois mille policiers et gendarmes mobiles seront déployés en renfort dans la capitale. Trois commissariats ont été mobilisés pour d'éventuelles gardes à vue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.