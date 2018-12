"Gilets jaunes" à Paris : les grands magasins évacués

C'est une scène inédite. À trois semaines des fêtes de Noël, les grands magasins du boulevard Haussmann ont dû fermer leurs portes à cause des violents incidents en marge de la mobilisation des "gilets jaunes". Certains ont évacué leurs clientèles, tandis que d'autres ont accueilli les passants apeurés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.