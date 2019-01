Gilets jaunes à Paris : une dixième journée de manifestation dans le calme

Avec 84 000 participants dans tout le pays, le dixième samedi d'actions des "gilets jaunes" reste semblable à celle de la semaine dernière. Cependant, cette nouvelle journée de manifestations a été marquée par la stabilité et la baisse des violences. Par exemple, à Paris, où le cortège avait été déclaré, les premiers débordements n'ont eu lieu qu'à partir de 16h30. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.