"Gilets jaunes" : à la veille d'une journée test

Les blocages se sont poursuivis ce vendredi 23 novembre dans tout le pays. Les appels à rester mobilisés se multiplient sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, il est toujours difficile d'avoir une idée précise du déroulement de la manifestation prévue samedi 24 novembre à Paris et du nombre des "gilets jaunes" qui vont s'y rendre. Ce rassemblement va-t-il mobiliser autant de monde que celui du 17 novembre ?