Gilets jaunes acte IV : bilan sécuritaire

Le bilan des manifestations du 8 décembre 2018, dans la capitale, a été réactualisé. Les chiffres font état de 1 723 interpellations et de 1 220 gardes à vue dans tout l'Hexagone. Le parquet de Paris communiquera dans l'après-midi de ce 9 décembre 2018, le nombre définitif des personnes déférées devant la justice. Quid des tactiques adoptées par les forces de l'ordre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.