Gilets jaunes acte IV : certains manifestants ne veulent pas passer les barrages policiers

Certains gilets jaunes se sont donnés rendez-vous à Porte Maillot ce 8 décembre 2018. Ces manifestants se trouvent désormais sur l'avenue de la Grande-Armée et tentent de se rapprocher de l'Arc de Triomphe. Des extrémistes ont été repérés parmi un groupe de manifestants. Ils refusent de passer les barrages policiers pour ne pas être fouillés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.