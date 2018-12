Gilets jaunes acte IV : pourquoi la violence est-elle contenue à ce point ?

Le déploiement inédit des forces de l'ordre à Paris ce 8 décembre 2018 a le mérite de porter ses fruits. Les 8 000 policiers et gendarmes mobilisés dans la capitale ont réussi à dissuader les casseurs même les plus téméraires. Ces derniers ont très peu de marge de manœuvre pour casser et s'échapper car Paris est verrouillé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.