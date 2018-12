Gilets jaunes acte IV : un dispositif de sécurité exceptionnel

Un dispositif de sécurité hors norme a été mis en place à Paris ce 8 décembre 2018. Près de 8 000 policiers sont mobilisés dans la capitale pour procéder à des fouilles et des contrôles minutieux. Plusieurs armes par destinations ont déjà été saisies et environ 554 interpellations ont été réalisées depuis la matinée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.