Gilets jaunes acte XVIII : les affrontements se poursuivent entre forces de l'ordre et casseurs

Le rassemblement des gilets jaunes à Paris, ce 16 mars 2019, a dégénéré. Selon le ministre de l'Intérieur, plus de 1 500 casseurs ont infiltré le mouvement et ont été à l'origine d'affrontements avec les forces de l'ordre. En partant de la place de l'Étoile, ils ont descendu l'avenue des Champs-Élysées et ont détruit de nombreuses vitrines sur leur passage. Sur place, la situation ne semble pas encore se calmer.