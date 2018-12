Gilets jaunes : les appels au calme se multiplient

Après les violentes manifestations de ces deux dernières semaines, beaucoup partagent la peur de la mise en danger de nos institutions et de notre modèle démocratique. Ainsi, politiciens, médias, personnalités publiques et figures des "gilets jaunes" multiplient les appels au calme pour la journée du samedi 8 décembre. Mais le gouvernement craint visiblement que cela ne soit pas insuffisant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.