Gilets jaunes : quel avenir ?

Au total, 69 000 "gilets jaunes" se sont mobilisés pour leur onzième samedi consécutif de manifestation. Certains d'entre eux ont toutefois décidé de participer au grand débat. Tandis que d'autres veulent se présenter aux futures élections. Jacline Mouraud, par exemple, vient d'annoncer la création de son parti politique et vise les municipales de 2020. Ces différences de points de vue créent parfois de véritables tensions au sein du mouvement.