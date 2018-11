Gilets jaunes : bilan de la journée de mobilisation du 24 novembre 2018

L'odeur de gaz lacrymogène s'est dissipée dans l'air, mais la plus belle avenue du monde ressemble à un champ de bataille. Ce 25 novembre 2018, les dégâts matériaux restent visibles au lendemain des affrontements entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes. À l'heure des inventaires, les commerçants des Champs-Elysées sont encore sous le choc. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.