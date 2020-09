Gilets jaunes : comment se passe le face-à-face avec les policiers ?

Pour cette nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes, deux cortèges sont autorisés au départ des places de la Bourse et Wagram. En revanche, il leur est strictement interdit de rejoindre les Champs-Élysées. Sur la place Wagram, la tension est assez tendue. Tout a dégénéré lorsqu'une centaine de manifestants habillés en noir ont voulu se rendre au cœur de la capitale, dans une zone interdite par la préfecture de police. Notre envoyé spécial, Ludovic Romanens, nous en dit plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.