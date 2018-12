Gilets jaunes : les conséquences des mobilisations sur nos entreprises

Les samedis de mobilisations ont coûté cher à plusieurs secteurs économiques de notre pays. Les réservations d’hôtel sont deux fois moins nombreuses qu'en 2017 à la même période. La fréquentation des grandes surfaces sur les trois derniers samedis de mobilisations est en chute libre. Et on dénombre 680 entreprises qui ont décidé de mettre au chômage partiel leurs employés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.