Gilets jaunes : les derniers irréductibles

Plus que des lieux de contestation, les barrages sont devenus des lieux de vie pour les plus mobilisés. Unis autour d'une cause commune, ces "gilets jaunes" du Bas-Rhin font désormais partie d'une grande famille. Des liens se sont noués. Des commerçants ou de simples particuliers les ravitaillent chaque jour. Déterminés à poursuivre le mouvement malgré les annonces et les promesses, ces artisans, salariés ou retraités se relaient nuit et jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.