Gilets jaunes : la désorganisation comme mode d'action

Les forces de l'ordre se préparent à faire face à un nouveau samedi de mobilisation des "gilets jaunes". Sur les réseaux sociaux, on compte déjà plusieurs lieux de rassemblement à Paris et dans d'autres villes, avec à chaque fois des heures différentes. Devant un mouvement qui se veut désordonner, les policiers et les gendarmes sont contraints de s'adapter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.