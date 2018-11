"Gilets jaunes" : deuxième journée de mobilisation

Deuxième journée de mobilisation pour les "gilets jaunes" ce dimanche. Celle-ci a rassemblé entre 30 000 et 50 000 manifestants dans tout le pays. Ils étaient présents sur 150 points de blocage. Certains ont passé la nuit dernière sur place et envisagent de recommencer la nuit prochaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.