Gilets jaunes : la dissuasion policière a-t-elle fonctionné ?

C'était une journée test pour le gouvernement en matière de maintien de l'ordre. Les policiers et gendarmes ont procédé à des milliers de contrôles avec des interdictions de manifester dans plusieurs dizaines de villes. Du côté des "gilets jaunes", ils étaient 40 500 dans les rues, contre 32 000 la semaine dernière. Une mobilisation plus forte, mais des débordements relativement contenus par rapport à samedi dernier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.