Gilets jaunes : dix morts depuis le début du mouvement

Dix personnes ont trouvé la mort et près de 1 500 autres blessées en un mois et demi. Ces décès ne sont pas toujours directement liés au mouvement des Gilets jaunes. La plupart du temps, il s'agit d'accidents au niveau des barrages et des ronds-points. Malgré ces victimes, aucun appel à plus d'organisation n'a été lancé par les manifestants.