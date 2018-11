"Gilets jaunes" et écologie : quelle porte de sortie pour le gouvernement ?

Le gouvernement ne renonce pas à la hausse des taxes sur le carburant, prévue en janvier 2019. Toutefois, une réunion est prévue mardi 27 novembre à l'Élysée. Emmanuel Macron veut ouvrir le débat sur la façon de rendre "plus juste" la transition écologique, mais l'équation est difficile. Comment sortir de cette crise sans donner l'impression de renoncer ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.