Gilets jaunes : Emmanuel Macron condamne la violence

Emmanuel Macron s'est exprimé depuis Buenos Aires, où il participe au G20. Il a condamné les actes de violence perpétrés ce samedi 1er décembre à Paris. Pour le président, "aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des passants ou des journalistes soient menacés, que l'Arc de Triomphe soit souillé".