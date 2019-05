Gilets jaunes : fortes tensions à Reims

Ils manifestent chaque samedi depuis le 17 novembre 2018. Ce samedi 18 mai 2019, les Gilets jaunes étaient 15 500 dans nos rues, selon le ministère de l'Intérieur. La participation aux manifestations s'est encore érodée un peu plus, comparée aux 19 000 personnes de la semaine dernière. Au-delà du cortège parisien, c'est à Reims qu'on a connu les plus fortes tensions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.