"Gilets jaunes" : le gouvernement va-t-il réagir ?

Les demandes des "gilets jaunes" sont multiples et variées. Le gouvernement estime qu'il ne pourra pas toutes les satisfaire. Il pense aussi avoir déjà fait ce qu'il fallait et ne veut pas changer de cap. Pour l'exécutif, il n'y a pas de politique alternative. Emmanuel Macron croit que sa politique finira par porter ses fruits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.