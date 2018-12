Gilets jaunes : "des groupes encagoulés sont en train de se disséminer dans les rues adjacentes autour de la place de l'Étoile"

L'avenue Marceau a été le théâtre d'affrontements entre "gilets jaunes" et force de l'ordre. Les manifestants ont laissé derrière eux d'importants dégâts. "Un calme relatif est de retour dans le quartier", observe Axel Cariou en direct de l'avenue. "Mais les forces de l'ordre restent sur le qui-vive, puisque des groupes encagoulés très mobiles sont en train de se disséminer dans toutes les rues adjacentes autour de la place de l'Étoile", rapporte notre journaliste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.