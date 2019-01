Gilets jaunes : itinéraires de trois manifestants

Les "gilets jaunes" étaient près de 300 000 sur les ronds-points et les péages lors de l'Acte I du samedi 17 novembre 2018. Après sept semaines de manifestations, ils ne sont plus que 2 000. Mais si la mobilisation est en forte baisse, le combat, lui, est loin d'être fini. Certains "gilets jaunes" le continuent sous d'autres formes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.