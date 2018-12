Gilets jaunes : l'Arc de Triomphe pris d'assaut par des casseurs

La place de l'Étoile a été le théâtre d'affrontements entre "gilets jaunes" et forces de l'ordre ce samedi. Les échauffourées se sont concentrées autour de l'Arc de Triomphe, près de la flamme du soldat inconnu où des manifestants ont entonné une Marseillaise. Des casseurs ont réussi à atteindre le toit du monument. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.